Gioiello di Schone su calcio di punizione: Genoa-SPAL è 2-0 al 54'

Spendido calcio di punizione di Lasse Schone e Genoa che raddoppia contro la SPAL al 54'. Destro a scavalcare la barriera del danese che non ha lasciato scampo a Letica per la rete del 2-0. Gara in cassaforte per il Grifone.

