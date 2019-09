"Giroud, non Higuain". Ma i numeri al Chelsea di Sarri dicono il contrario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era una volta e c'è ancora, Gonzalo Higuain. Che ritorna come ai tempi di Napoli, negli occhi del suo mentore, Maurizio Sarri. Ma niente favori, niente sconti, niente preferenze. "Al Chelsea nella seconda parte della scorsa stagione giocava Olivier Giroud", ha detto il tecnico ex Blues ora alla Juventus che ha ammesso candidamente di optare per il Pipita per meriti, grinta e voglia.

E' davvero così? Un occhio ai numeri, che non mentono. Li trovate in calce e raccontano due storie diverse. Perché Giroud è stato soltanto l'uomo di Coppa. In Premier League è stato invece Higuain il titolare, mentre in Europa League ha visto il campo soltanto per 24' nella semifinale di ritorno giocata contro l'Eintracht Francoforte, e pure solo nei supplementari. A un certo punto della stagione le gerarchie si sono ribaltate, sopratutto nel finale ed è stata l'Europa il target principale di Sarri. Però in campionato non era Giroud il titolare ma il Pipita, così come in FA Cup, mentre in EFL Cup, in finale contro il Manchester City a Wembley, ha giocato Hazard da falso nueve.

Higuain al Chelsea

14 partite su 15 giocate in Premier League.

13 partite su 14 giocate dal 1' in Premier League

1 partite su 9 giocate in Europa League

0 partite su 1 giocate dal 1' in Europa League.

2 partite su 2 giocate in FA Cup

2 partite su 2 giocate dal 1' in FA Cup

1 partita su 2 giocata in EFL Cup

0 partite su 1 giocate dal 1' in EFL Cup

Olivier Giroud al Chelsea (post Higuain)

9 partite su 15 giocate in Premier League

1 partita su 9 giocata dal 1' in Premier League

9 partite giocate su 9 giocate in Europa League

9 partite su 9 giocate dal 1' in Europa League

1 partita su 2 giocate in FA Cup

0 partite su 1 giocata dal 1' in FA Cup

1 partita su 2 giocate in EFL Cup

1 partita su 1 giocata dal 1' in EFL Cup