Giudice Sportivo, tra i tecnici Ranieri fermato per un turno. Salterà Torino-Sampdoria

Un turno di stop anche per Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo in riferimento all'ottavo turno di Serie A. Il mister testaccino viene fermato per una giornata "per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco".