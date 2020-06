Gli altri addii della Juventus: oggi la definizione di Mavididi, Sene e Moreno

vedi letture

Non solo la maxi operazione con il Barcellona tra Miralem Pjanic e Arthur, non solo Simone Muratore all'Atalanta per 7 milioni di euro. La Juventus sta definendo oggi altri affari, proprio nel giorno della chiusura del bilancio. Stephy Mavididi è arrivato a Montpellier: visite e poi firma col club francese, Kaly Sene è invece già in Svizzera. Attesa l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo al Basilea per 5 milioni di euro. In via di definizione, dopo le visite mediche, lo scambio con il Manchester City tra Pablo Moreno che va ai Citizens, e poi sarà prestato al Girona, e Felix Correira che andrà a far parte dell'Under 23 della Juventus.