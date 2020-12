Globe Soccer Awards, CR7: "Complimenti a Lewandowski, Guardiola e gli altri per i premi"

Attraverso i propri social, Cristiano Ronaldo ha commentato il riconoscimento ricevuto oggi a Dubai come calciatore del secolo ai Globe Soccer Award: “Non potrei essere più felice del preso ricevuto oggi. Sto per festeggiare il mio 20esimo anno da calciatore professionista e il premio di oggi è un riconoscimento che ricevo con molta gioia e orgoglio. Ancora una volta grande Gala stasera a Dubai in un posto meraviglioso come il Burj Khalifa. Congratulazioni a Lewandowski per il riconoscimento come giocatore dell’anno, a Flick come allenatore dell’anno e Guardiola come allenatore del secolo. Complimenti anche a Casillas e Piqué per i loro premi alla carriera e, ultimo ma non ultimo, congratulazioni al mio amico Jorge Mendes per il premio come agente del secolo. Infine devo ringraziare ancora una volta la famiglia reale di Dubai per il rispetto, l’amicizia e l’ospitalità che mi riservantesi ogni volta nella meravigliosa Dubai. Grazie a tutti i tifosi che hanno votato per me”, ha concluso l'attaccante della Juventus nel suo lungo post su Instagram.