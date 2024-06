Ufficiale Sudtirol, rinnova il direttore sportivo Bravo: nuova scadenza al 30 giugno 2027

FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento di due anni del contratto del direttore sportivo Paolo Bravo. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025. Il responsabile dell’area sportiva biancorossa ha sottoscritto il rinnovo con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Brescia il 12 febbraio 1974, Paolo Bravo, già calciatore professionista e poi d.s., ha iniziato a lavorare con l’FC Südtirol all’inizio dell’anno solare 2018. Il suo apporto è stato ed è di fondamentale importanza nel processo di sviluppo e crescita complessivi della società.

Secondo posto e semifinale playoff nel 2018, sesto posto e secondo turno dei playoff nel 2019. Nel novembre dello stesso anno ha rinnovato il contratto con il club biancorosso, sottoscrivendo un accordo triennale. Nel 2020 quarto posto in C e secondo turno dei playoff, quindi terzo posto e secondo turno dei playoff nel 2021. Nel 2022 è arrivata la storica promozione in Serie B. Nella stagione 2022-2023 è arrivato un risultato memorabile tra i cadetti: sesto posto finale e accesso al secondo turno dei playoff promozione e nella stagione appena concluse è stato centrato con largo anticipo l’obiettivo primario della permanenza in categoria.

Paolo Bravo e la società hanno deciso quindi all’unisono di proseguire insieme, estendendo il contratto di ulteriori due anni rispetto alla scadenza prevista.