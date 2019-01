© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano spagnolo 'AS' fa il punto sul futuro di Diego Godin, capitano dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto col club spagnolo. Il calciatore uruguagio non ha ancora preso una decisione e presto farà chiarezza sul suo futuro: i colchoneros gli hanno presentato un nuovo contratto di una stagione e, per politica aziendale, non sembrano andare oltre per un giocatore che ha superato da un po' i 30 anni. Inter e Manchester United (clicca in basso per i dettagli) hanno invece proposto un biennale e quindi al momento la possibilità di un suo cambio di casacca è decisamente alta. A meno che l'Atletico Madrid non decida di rilanciare nei prossimi giorni.