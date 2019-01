TMW - Inter-Godin, nei prossimi giorni la decisione. Allerta United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta non lascia Diego Godin. Il difensore uruguagio, a un passo dalla Juventus nella scorsa stagione, ha ricevuto un'offerta molto importante da parte dell'Inter. C'è un domino in atto, con Milan Skriniar come protagonista - forbice abbastanza ampia, 4 milioni di euro di richiesta e 2,5 come offerta - che potrebbe essere il sacrificato nella prossima estate, con una base d'asta da 70 milioni di euro e Paris Saint Germain più Manchester United come società interessate. I Red Devils hanno pareggiato, nelle ultime ore, l'offerta dell'Inter: ci sono, quindi, due proposte per Godin, entrambe biennali.

IL PATTO ATLETICO - Nella scorsa estate la Juventus aveva proposto un triennale da 4 milioni di euro, il problema è che i Colchoneros - con Simeone e Griezmann - hanno confermato la propria permanenza per provare a vincere un altro titolo, tra la Liga e la Champions League. Godin così sarà svincolato a luglio e con l'Inter molto avanti: l'offerta dei madrileni è annuale con opzione per la stagione successiva, mentre il terremoto panchine potrebbe cambiare molte situazioni. Simeone-Atleti compreso.