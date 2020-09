Gomez all'Al Nassr? Risponde Djimsiti: "Non siamo preoccupati, resterà all'Atalanta"

"Gomez in Arabia? Ci abbiamo scherzato: ho chiesto al Papu se aveva bisogno di un autista, ma mi ha detto che ero arrivato tardi. Seriamente, per adesso non siamo preoccupati che vada via". A parlare del futuro di Gomez (il giocatore è stato accostato all'Al Nassr) - sulle pagine de L'Eco di Bergamo - è direttamente il difensore dell'Atalanta, Berat Djimsti. "Scudetto? Mai accontentarsi".