Gomez: "Il mio Catania era un piccolo Barcellona. Morimoto puzzava d'aglio"

Alejando Papu Gomez, capitano dell'Atalanta appena qualificatasi per i quarti di finale di Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Sicilia, ricordando in particolare i trascorsi in maglia rossazzurra: "A Catania è nato tutto. Arrivai che ero un ragazzino, ho imparato a vivere e a interpretare al meglio il calcio italiano di grande livello. Ricordate il Catania di Montella? Ci definivano un piccolo Barcellona per il gioco che riuscivamo ad esprimere anche contro le grandi del campionato. Morimoto era fortissimo, ma puzzava d’aglio perché ne mangiava in grandi quantità. Mi sono sentito coccolato a Catania, sono cresciuto dietro la spinta dei tifosi che mi hanno accolto benissimo, aspettato e perdonato dopo partite non certo perfette", riporta TuttoC.com.