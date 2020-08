Gomez: "La Dea mi ha cambiato la vita. E pensare che quando arrivai non vinceva da 14 gare..."

vedi letture

Intervistato dal portale argentino Enganche, Alejandro 'Papu' Gomez ha spiegato anche il rapporto che lega il club nerazzurro alla città di Bergamp: "L’Atalanta appartiene alla città e ti senti parte di questo. I ragazzi te lo fanno sentire. Prima del mio arrivo, hanno lottato a malapena per salvarsi e tutti erano comunque contenti. Ma abbiamo alzato il livello e ora ti chiedono le coppe europee. Raggiungere questo obiettivo non ha prezzo. Appena sono arrivato avevamo fatto 14 partite senza vincere. Non c’è mai stato un rimprovero. Gasperini dice che questa era un’isola felice, ma che a sua volta questa isola felice ti ha portato a rilassarti e non preoccuparti di vincere o perdere. Abbiamo deciso che questo non sarebbe più accaduto. E non è più successo. Migliorando sempre. L’Atalanta mi ha cambiato la vita".