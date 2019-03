© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons non ha dubbi sul futuro. Il centrocampista francese, arrivato a Siviglia in prestito la scorsa estate e tormentato dagli infortuni in questa stagione, ha infatti parlato così ad As: "Il mio desiderio è rimanere qui, ma sono sotto contratto con i giallorossi. Ci saranno delle trattative, vedremo".