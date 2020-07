Gotti recrimina sul pari con la Lazio: "Sono due punti persi"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Udinese, finita 0-0. "La classifica non ha premiato molto questa squadra. Un punto non va male, ma le occasioni che abbiamo avuto in serie ti fanno capire che sono due punti persi".