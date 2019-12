Grassi strozza l'urlo di Balotelli: gol al 92', finisce 1-1 tra Parma e Brescia

Risultato finale: Parma 1, Brescia 1.

Termina con un punto a testa l'ultimo incrocio dell'anno di Parma e Brescia, che al Tardini hanno concluso 1-1 la sfida odierna, dopo lo 0-0 del primo tempo. A Balotelli, che aveva sbloccato la sfida con un gol sotto misura, ha risposto a tempo scaduto Grassi, evitando una sconfitta dolorosa al Parma e mangiando due punti importanti al Brescia, che rimane dunque in zona rossa.

Inizio di gara piuttosto bloccato, col Parma che fatica senza punti di riferimenti davanti e il Brescia bravo a recuperare tanti palloni su Gervinho in particolare. È proprio l'ivoriano però a rendersi pericoloso, due volte, nei primi venti minuti: in entrambi i casi è Joronen a salvare le Rondinelle, che hanno però anche una occasione gigantesca per passare in vantaggio. Retropassaggio sciagurato di Brugman, Donnarumma si avventa sulla sfera e scarta anche Sepe, ma a porta vuota non riesce a centrare lo specchio. Il Parma si va nuovamente vedere con un sinistro di Kulusevski e un tocco sotto porta di Gagliolo (tra i migliori in campo), ma soprattutto con un destro radente di Hernani, ma ancora una volta il Brescia si salva. Si va al riposo in equilibrio.

Ripresa che vede un Brescia decisamente più convinto nell'andare a cercare il gol del vantaggio e chiudere al meglio il 2019: la condizione del Parma lo facilita, visto che al 53' D'Aversa perde Gervinho, per il solito infortunio, e in generale la squadra sembra fare fatica a tenere i ritmi dell'avversario, nonostante la gara infrasettimanale giocata dalle Rondinelle. Il cambio che sblocca la partita arriva all'ora di gioco: esce Donnarumma, al suo posto Balotelli. Passano dieci minuti ed ecco il gol: conclusione di Torregrossa dai 30 metri, deviazione di Hernani e da due passi Balotelli è il più lesto di tutti a correggere la traiettoria in rete, sfruttando la brutta applicazione del fuorigioco di Darmian, che si dimentica del connazionale. L'assalto finale dei ducali, che mandano in campo anche Kucka, sembra destinato a essere infruttuoso, quando proprio uno dei nuovi entrati, Grassi, viene pescato da un cross del solito Kulusevki (settimo assist stagionale) e con un colpo di testa insacca alle spalle di Joronen. Corini non la prende bene e si fa espellere, mettendo a rischio anche la prima gara del 2020.