Gravina: "Napoli, caso senza precedenti. Ma non influirà sulla Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente al Consiglio direttivo di Serie B a Benevento, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche della situazione Napoli, con l'ammutinamento dei suoi giocatori. Ecco le sue parole a Il Mattino: "Non penso ci siano precedenti, peraltro mi pare che sia stato qualcosa di programmato e condiviso da tutti. Al di là di quello che dice l'accordo collettivo, e il Napoli farà quello che deve fare, auspico il recupero della serenità perduta, che è uno degli ingredienti fondamentali per il Napoli per recuperare terreno".

L'atteggiamento dei nazionali può incidere nelle convocazioni?

"Nella maniera più assoluta no. È una questione interna al Napoli".