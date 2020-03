Gravina: "Taglio agli ingaggi dei calciatori? In tempi di emergenza non può essere un tabù"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tutti Convocati su Radio 24, il presidente federale Gabriele Gravina ha detto la sua anche sulla possibilità che i calciatori vedano tagliato parte del proprio ingaggio: "Non può essere un tabù in tempi di emergenza come questi: è un momento di crisi per tutti, siamo tutti chiamati a un gesto di grande responsabilità".