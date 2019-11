Grosso: "Provvedimenti per Balotelli? Prima li comunicherò a lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brescia Fabio Grosso ha spiegato così l'ultimo caso legato a Balotelli e al suo allontanamento dall'allenamento: "Con Mario è successo quello che mi è capitato in passato, io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l'allenamento "allenante". Lui non lo ha fatto ed è stato fatto da parte. Non mi va né di minimizzare, né di gonfiare. Per me sarà determinante utilizzare tutti, poi io posso arrivare ad un certo punto".

Ci saranno dei provvedimenti?

"Le scelte le saprete, ma preferisco comunicarle prima a loro. Verranno fatte in un'unica direzione, per il bene della squadra. Non rinnego niente di quello che ho detto di Mario, ho tantissima voglia di voler utilizzare le sue caratteristiche".