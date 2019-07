© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Il Secolo XIX, il nuovo acquisto del Genoa, Sinan Gumus, ha spiegato le motivazioni della scelta del nuovo club. "Mi seguiva da anni, già in passato aveva provato a prendermi più volte. E così stavolta ho deciso di venire in questo club storico. Prandelli? Non l'ho sentito. Voglio togliermi soddisfazioni, magari vincendo qualcosa. Sono ambizioso, spero di fare qui il salto".