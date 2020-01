Gunter concentrato, Veloso senza geometrie: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6 - Ci mette una pezza su Kumbulla ma la palla termina a Bani, che da due passi insacca. Poi tiene a galla l'Hellas con due parate nel finale di primo tempo.

Rrahmani 6 - Sansone ha dei guizzi improvvisi che lo mettono in difficoltà, ma riesce a cavarsela senza grossi problemi.

Kumbulla 5,5 - Esce dopo aver subito un colpo al volto. Sfortunato protagonista in occasione del gol di Bani, soffre un po' Santander. (Dal 26' Dawidowicz 6 - Ayroldi lo espelle a inizio ripresa, ma sbaglia perché il polacco colpisce la sfera con il petto. E infatti il VAR corregge la decisione. Gioca bene nel complesso, limitando Santander).

Gunter 6,5 - Orsolini è lo spauracchio da tenere d'occhio, l'ex Genoa lo contiene egregiamente e non gli concede quasi mai la conclusione.

Faraoni 5,5 - Pochissime sortite offensive, qualche errore di troppo in fase di costruzione. Non la miglior partita stagionale.

Veloso 5,5 - Al Verona mancano qualità e velocità. Quando il portoghese non gira, tutta la squadra ne risente. (Dal 62' Borini 7 - Il suo ingresso cambia il Verona. Prima ci prova da fuori, poi svetta sul disattento Mbaye e regala il pari a Juric).

Amrabat 6 - Un po' sottotono rispetto agli standard a cui ci ha abituati, merito anche dei centrocampisti avversari. Nel finale cresce e gioca praticamente a tutto campo.

Lazovic 6,5 - Dopo un primo tempo in sordina, sale decisamente in cattedra nella ripresa, quando scappa via più volte a Tomiyasu e pennella cross interessanti al centro dell'area. L'assist per Borini lo firma lui.

Pessina 5,5 - Meno incisivo rispetto alle ultime uscite. Si muove lungo tutta la trequarti ma non trova molti palloni giocabili.

Zaccagni 5,5 - Un gol e un assist nell'ultimo match di campionato, contro il Genoa. Oggi però non si vede praticamente mai, se non nel finale, quando partecipa agli assalti.

Di Carmine 5,5 - Ha un paio di buone occasioni, ma gli manca il guizzo vincente. Spesso dà l'impressione di non essere molto coinvolto. (Dal 91' Pazzini s.v.).