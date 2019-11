© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non soltanto il Manchester United su Erling Braut Haaland. Dopo la visita di suo padre al centro sportivo del Manchester United, il giovane centravanti classe 2000 del Red Bull Salisburgo, seguito in Italia dalla Juventus, avrebbe visitato in prima persona le strutture dell'Arsenal. Assieme a lui, che si è soffermato a parlare con Unai Emery e parte del suo staff, vi sarebbe stato ancora una volta il padre. Che però non sarebbe affatto convinto della destinazione Premier League: preferibile, a parere dell'ex mediano norvegese, un trasferimento in Bundesliga. Nello specifico, come prevedibile, al Lipsia. Sempre Red Bull.