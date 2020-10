Haaland, una clausola che farà impazzire in estate. Ma chi se la può permettere?

Il Borussia Dortmund sembra avere i soliti problemi di sempre. Squadra divertente, con moltissimi giocatori di grande estro, ma una retroguardia lenta e che spesso prende più gol del dovuto contro club di discreto livello. È stato così contro la Lazio, così come contro il Bayern Monaco in Supercoppa di Germania. La filosofia dei tedeschi è quella di lanciare grandi talenti ma, almeno negli ultimi anni, non c'è spazio per le vittorie, in particolare dopo l'addio di Jurgen Klopp.

LA CLAUSOLA DI HAALAND - In questo quadro c'è il centravanti classico probabilmente più forte dell'ultimo anno. Il norvegese è inseguito da tutti i top team, in particolare da Real Madrid e Juventus, anche se solo nove mesi fa è finito al Borussia Dotmund. La clausola rescissoria si attiverà la prossima estate, quando potrà essere acquistabile per 75 milioni di euro. Chi può permetterselo, considerando l'annata Coronavirus che ha distrutto i bilanci anche delle grandissime squadre. Un’operazione da circa 200 milioni per cinque anni, fra il prezzo di acquisto e quello dell’ingaggio di Haaland.

E POI C’È SANCHO - Nella scorsa estate il Manchester United ha provato a più riprese ad acquistare il talento inglese, senza però riuscire a trovare un accordo con il Borussia Dortmund, sedimentato sulle proprie posizioni da oltre 100 milioni di euro. Il rinnovo è stato mossa naturale per cercare di tenerlo in rosa, ma non è detto che sia irremovibile. Per trattenere i migliori, in qualche situazione, bisognerebbe anche alzare trofei che, al Borussia Dortmund, sono difficili da raggiungere.