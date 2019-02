Hamsik-Dalian, Marrucco: "Non è chiusa, prossima settimana decisiva"

© foto di Alessio Alaimo

Fulvio Marrucco, procuratore e tra gli intermediari per portare Marek Hamsik in Cina, al Dalian Yifang, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio CRC': "Ho visto Marek prima scoppiasse questa bomba l'altro ieri. Lui era pronto a partire. Per me la trattativa non è chiusa, ma resta il mio pensiero. Un'avvisaglia c'era già stata da ADL nella sua ultima conferenza stampa. Il tweet di ieri può essere interpretato in maniera molto estensiva, quindi non è ancora tutto chiuso. Forse i cinesi non sapevano di avere a che fare con una società con i conti in regola e che può dettare le proprie regole. La richiesta di Marek era quella di non perdere quest'opportunità e De Laurentiis aveva dato il suo assenso su predisposte condizioni. Queste non si sono verificate e il presidente ha tutto il diritto di dire no. Nella prossima settimana si capirà il tutto. Intanto non è stato convocato per Firenze. Se la trattativa dovesse saltare definitivamente, farà un passo indietro e non ci sarà alcun problema. I più contenti al momento sono i figli. Se Ancelotti ha dato l'okay alla cessione di Rog e Hamsik vuol dire che: o ha dato il via libera totale a fronte di acquisti importanti in estate, o ha subito pressioni dalla dirigenza per liberare alcuni slot nella rosa".