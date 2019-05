Chelsea, ag. Zola: "Contestazione contro Sarri una montatura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fulvio Marrucco, agente tra gli altri di Gianfranco Zola, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulla situazione in casa Chelsea.

Contestazione nei riguardi di Sarri. "Faccio una premessa, la contestazione è stata montata ed alimentata, in realtà non esiste. Di qualsiasi soggetto, giocatore, presidente o allenatore, se andiamo ad estrapolare qualche tweet o post su Facebook sicuramente troviamo delle critiche, se tiriamo fuori solo quelle non ne veniamo fuori. Sarri ha raggiunto i due obiettivi principali, il ritorno in Champions e la valorizzazione di alcuni giovani che dovrebbero costituire poi l'ossatura della squadra", ha detto.

Finale di Europa League contro l'Arsenal. "Sulle coppe - ha proseguito Marrucco - non era stato chiesto nulla. L'Arsenal giocherà non solo per vincere ma per entrare in Champions, risultato già ottenuto dal Chelsea".