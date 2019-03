© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ottavo Pallone d'Oro slovacco consecutivo per Marek Hamsik, ex bandiera del Napoli e attuale capitano del Dalian. L'ex azzurro ha commentato, a margine della cerimonia, trattando vari argomenti: "Incredibile vincere ancora, non lo sognavo neppure da piccolo. Sono orgoglioso. Ho dato tutto al calcio. Ora che sono in Cina sarà difficile difendere il titolo, ma lo so bene: è stata una mia decisione. Forse se faccio trenta gol posso ancora vincerlo. In futuro Skriniar e Lobotka sono i favoriti a vincerlo. Hanno una qualità incredibile, sono tra i migliori al mondo. Mi manca uno Scudetto, vediamo se ci riuscirò in Cina. Abbiamo fatto una grande Champions, vorrei che il Napoli in futuro riuscisse a vincere il campionato. Il presidente del Dalian ha grandi ambizioni, vuole trasformarlo in uno dei migliori club d'Asia. Hanno fatto acquisti importanti". A riportarlo è TuttoNapoli.net.