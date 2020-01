© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della sua intervista a Forbes, David Han Li, braccio destro dell'ex presidente rossonero Yonghong Li, parla con poca simpatia anche dell'ex patron rossonero Berlusconi: "L'avevamo invitato a diventare presidente onorario: all'inizio ha accettato, ma poi, pochi giorni prima della chiusura, ha detto di non poter accettare la nostra offerta. Ci sono molte ragioni per cui gliel'avevamo offerto. La sua bellissima storia non poteva essere dimenticata. Poi c'erano la sua influenza, la sua immagine e le sue relazioni: eravamo nuovi nel paese e speravamo di avere qualcuno che potesse aiutarci. Avremmo potuto scegliere tutti dirigenti cinesi, ma non lo abbiamo fatto per rispetto dei tifosi: non volevamo che pensassero di avergli rubato il club. Questo, però, è stato usato contro di noi da alcune persone, a causa della nostra gentilezza e onestà".