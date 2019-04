Hazard e Sarri, un anno poi l'addio: Zidane aspetta il suo numero 10

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il migliore del Chelsea pronto a lasciare il Chelsea. Nonostante il blocco del mercato, peraltro. Note di mercato Blues per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea che, senza troppi panegirici inclusi, è già consapevole che perderà Eden Hazard che finirà al Real Madrid. Un'intesa che il giocatore, col suo entourage e con la famiglia, ha già raggiunto coi Blancos. Mancano i dettagli tra società, e non è mai cosa di poco conto, ma gli intermediari sono da tempo all'opera e anche negli ultimi giorni sono attivi sulla tratta Madrid-Londra per limare i dettagli. Hazard sarà il primo tassello della rivoluzione Blancos, firmata da Zinedine Zidane. Poi altri, e non saranno certo corredo, da Paul Pogba a un grande numero nove. Però Hazard è già un gran colpo e dopo la lunga esperienza inglese, è pronto per il salto. Per la consacrazione. Al Chelsea è diventato maturo, leader, trascinatore, campione. Per entrare nell'Olimpo, oggi, serve vestire una di quelle maglie lì. Quella del Real Madrid, soprattutto, terra dei grandi. Terra di Zidane.