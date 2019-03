Hazard, Icardi, Bale e altri due colpi galattici: inizia la rifondazione Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio di Bale, neanche così scontato, e l'arrivo di un grande colpo per l'attacco, magari quell'Eden Hazard che continua a mandare messaggi ai Campioni del Mondo e che certo non sta vivendo una stagione indimenticabile con il suo Chelsea, ma anche un terzino destro che possa dare respiro a Carvajal e un centrocampista di alto livello, viste la stagione molto complicata che stanno vivendo Modric e Kroos, per non parlare di Isco.

C'è poi il problema centravanti, anche se Karim Benzema rimane un intoccabile e offensivamente vanno considerati, ma non come riferimenti centrali, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Marco Asensio e Lucas Vazquez. Il tanto atteso salto di qualità dell'ex Maiorca non c'è stato, mentre Vinicius ha dimostrato di avere fisiche e tecniche da grandissimo giocatore, certamente da rifinire. C'è però la piccola questione dei 60 gol stagionali persi con l'addio di Ronaldo...

E sul mercato attuale c'è un giocatore, peraltro un canterano del Barcellona, che potrebbe dare una grossa mano a Zidane. Quel Mauro Icardi da settimane ai ferri conti con l'Inter e a cui cambiare aria non dispiacerebbe affatto: con la giusta offerta (Modric più cash?), c'è da scommettere che anche Marotta sarebbe ben felice di sedersi al tavolo.