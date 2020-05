Hellas, a lavoro per il rinnovo di Juric. Il tecnico finisce nel mirino del West Ham

vedi letture

Continua il lavoro dell’Hellas Verona per blindare Ivan Juric. Il tecnico, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è in scadenza di contratto e le pretendenti non mancano. Da Napoli e Fiorentina, delle quali si è parlato nelle scorse settimane, fino al West Ham che sembra puntare a portarlo in Premier League. Decisivo per il nuovo matrimonio fra gli scaligeri e il tecnico di Spalato il fronte dei programmi, con Juric che vuole andare avanti nel percorso di crescita iniziato con la squadra.