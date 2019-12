© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emmanuel Badu ha terminato il percorso riabilitativo dopo i problemi cardiaci riscontrati in estate. Adesso il centrocampista ghanese può, dunque, tornare a disposizione di Ivan Juric. Come riporta L'Arena, però, per il suo rientro in lista occorrerà l'estromissione di un altro giocatore degli scaligeri. Gli indiziati a rimanere a casa sono due: Daniel Bessa e Alan Empereur, entrambi infortunati.