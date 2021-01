Rescissione con l'Hellas e addio alla Nazionale. Badu a sorpresa: "Sogno di fare lo scout per l'Udinese"

Emmanuel Badu ha rescisso il proprio contratto con l'Hellas Verona. A confermarlo è lo stesso classe '90 ai microfoni di Joy Sports Link, aggiungendo anche che non difenderà più i colori del Ghana, la sua Nazionale. Più incerte, invece, le sue idee per il futuro: "Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è certamente un'opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l'Udinese in Africa. Ho un ottimo rapporto con l'Udinese, potrei parlarne e vedere cosa viene fuori. Conosco tanti allenatori in tanti club. Allenare è la mia seconda opzione. Invece non sono pronto per fare il Ceo di un club, non ho esperienze a quel livello".