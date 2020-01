Il neo attaccante dell'Hellas Verona, Fabio Borini, presentato oggi alla stampa, ha parlato anche del suo contratto con gli scaligeri: "Non c'è tempo per riflettere, dobbiamo pensare di partita in partita. Il contratto di sei mesi è stimolante per tutti, è una dimostrazione che non me ne sto con le mani in mano".

