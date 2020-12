Hellas, Dimarco al 45': "Se continuiamo così la portiamo a casa"

Sua la conclusione che ha propiziato l'autorete di Lazzari. All'intervallo di Lazio-Verona, match che vede gli scaligeri in vantaggio per una rete a zero, Federico Dimarco ha parlato così a DAZN: "È stato un primo tempo a ritmi altissimi, se continuiamo così la portiamo a casa. Il soprannome whisky? È nato così, per caso: nello spogliatoio ci divertiamo, quindi va bene anche whisky".