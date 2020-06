Hellas, entra nel vivo la trattativa per il riscatto di Verre: alla Samp 2,4 milioni

Entra nel vivo la trattativa tra Sampdoria e Hellas Verona per il riscatto da parte degli scaligeri di Valerio Verre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i contatti tra le parti sono tornati a essere frequenti nelle ultime settimane. Oltre al gradimento del Verona ci sarebbe anche quello del diretto interessato che all’Hellas ha trovato una certa stabilità comprendendo anche di poter stare in Serie A. La Sampdoria e il Verona continueranno a parlarsi e di concerto con l’agente del giocatore perché quei 2,4 milioni per il riscatto possano non restare una cifra intoccabile.