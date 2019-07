Hellas, Henderson: "Badu e Veloso forti. Spero che la Scozia mi osservi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista gialloblù Liam Henderson ha parlato così ai canali ufficiali dell'Hellas Verona dopo la vittoria in amichevole contro il Primiero: "Secondo me è andata molto bene per tutti, questo era un tipo di partita molto utile per il lavoro fisico di questi giorni".

Juric?

"Con lui cerchiamo tantissimo la profondità per Pazzini o Di Carmine o per chi altro gioca in attacco. Stiamo andando bene con lui e proviamo ad applicare sul campo quello che ci chiede".

Serie A?

"Credo che sarebbe importante iniziare bene e fare subito punti, che sia uno o che siano tre, ma è importante andare forte già dalle prime partite. A livello personale e di squadra sarà una stagione importantissima, dovremo dare tutto per i compagni quando scenderemo in campo così come lo facciamo in allenamento".

Nazionale scozzese?

"Mi piacerebbe e ci penso perché è un obiettivo importante, spero che Steve Clarke venga a visionare qualche gara a Verona".

Concorrenza dei nuovi centrocampisti?

"È importante per la squadra perché Badu e Veloso sono due giocatori forti che possono dare una mano".

Il ritiro?

"Siamo un bel gruppo, mi piace stare in questa squadra perché siamo tutti bravi ragazzi anche fuori dal campo e stiamo bene insieme".