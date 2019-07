Hellas, Juric: "Bessa tra i pochi che ha dimostrato di poter giocare in A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche di Daniel Bessa: "È uno dei pochi giocatori in rosa che ha dimostrato di poter giocare in A, insieme a Pazzini. Vorrei restasse, ma se arriveranno offerte importanti è possibile che venga ceduto. Staremo a vedere. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, con me ha fatto benissimo e sa fare tutte le fasi. Corre tantissimo".