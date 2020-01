© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Lecce, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione eccellente, abbiamo dominato e creato tante occasioni. Abbiamo messo la gara sul binario giusto e nella ripresa con l'espulsione l'abbiamo gestita in maniera tranquilla, sono molto soddisfatto perché è stata una prestazione molto positiva. Penso che i giocatori che giocano meno quando scendono in campo sono concentrati, si allenano forte e e per me è un grande vantaggio. Crede all'Europa? Siamo partiti con l'idea che dobbiamo lottare per la salvezza ed è questa l'obiettivo, non bisogna mollare niente, creare false aspettative e dobbiamo andare avanti così. Recuepro con la Lazio? Ora abbiamo Milan, Lazio e Juve e vedremo dopo queste tre gare dove siamo".