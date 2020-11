Hellas, Juric: "Non è stata la miglior prestazione. Gasperini il mio unico maestro"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas, ha commentato a Sky Sport la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dell'Atalanta: "Siamo tutti felici, siamo stati bravi a reggere nel momento difficile e poi abbiamo fatto bene nella gestione della palla, soffrendo di meno. Il miglior Verona? No, è stata una bella prestazione ma contro il Sassuolo strameritavamo di vincere e abbiamo perso. Oggi siamo stati tosti. Veloso è entrato bene e ci ha dato calma nel palleggio. Gasperini? Ho imparato solo da lui, non ho avuto altri maestri. Mi piace Verona, qui non c'è ansia né pressione. Sono felice e si lavora bene, al momento non ho altre ambizioni".