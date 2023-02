Hellas-Lazio, le formazioni ufficiali: Hysaj e Pedro dal 1°. Esordio da titolare per Ngonge

L'Hellas Verona punta su Lasagna come terminale offensivo supportato da Lazovic e Ngonge, all'esordio da titolare dopo il suo arrivo a gennaio. In mezzo al campo Duda affianca Tameze con Depaoli e Doig esterni. Difesa a tre con Coppola al fianco di Hien e Magnani. Mossa a sorpresa di Sarri che inizialmente tiene in panchina Felipe Anderson schierando Pedro nel tridente con Immobile e Zaccani. Per il resto confermata la squadra tipo con Cataldi in cabina di regia e Hysaj preferito a Lazzari in difesa dove Casale e Romagnoli saranno i due centrali davanti a Provedel.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hyasj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Gila, Romero, Basic

Allenatore: Maurizio Sarri