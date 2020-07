Hellas, Pessina: "Gol di tacco? Era l'unico modo per metterla dentro"

Autore del gol che ha riacceso le speranze dell'Hellas Verona, Matteo Pessina ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma:

Quei gol si vedono solitamente sulle spiagge a Copacabana.

"Sinceramente non ci ho pensato troppo: la palla era lì, ho provato a difenderla e quello era l'unico modo per metterla dentro. Ci ho provato ed è andata bene. Peccato, perché non è servito a raccogliere punti. Ma la prestazione c'è stata, ed è questo che ci fa credere sempre più in noi".

Come l'avevate impostata?

"Come siamo soliti fare: li abbiamo presi alti. Tra primo e secondo tempo il mister ci ha chiesto di segnare un gol nei primi minuti, e così abbiamo fatto. Sfortunatamente non ne abbiamo fatti altri, ma l'avevamo impostata così, cercando la superiorità numerica sulla sinistra".

Come definiresti la tua stagione?

"Sicuramente positiva. Sono partito per giocare a centrocampo, ma il mister ha voluto alzarmi sulla trequarti. Spero di fare quello che mi chiede nel migliore dei modi. Poi sono contento siano arrivati anche i gol".

Quale obiettivo vi ponete adesso?

"Non pensiamo al fatto che mancano cinque partite, fino all'ultimo daremo il massimo e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Abbiamo dimostrato chi siamo e non abbiamo intenzione di fermarci in questo sprint finale".