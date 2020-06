Hellas, si ricomincia dal Cagliari. Ma per la rincorsa all'Europa servirà un'altra impresa

Dopo una lunga attesa, la Lega Serie A ha finalmente rotto gli indugi, ufficializzando date e orari del calendario fino alla trentacinquesima giornata. Nella settimana marcata dalla presentazione del nuovo logo, che sarà attivo dal primo luglio, l'Hellas Verona ha finalmente visto materializzarsi connotati e dimensioni del nuovo avversario. Il primo ostacolo sarà il Cagliari, al Bentegodi. I recuperi del venticinquesimo turno consentiranno di livellare il numero di gare all'attivo di tutte e venti le contendenti, ponendo le basi per un rush finale che si prospetta più che mai intenso.

La rincorsa all'Europa è assimilabile ad un pendio scosceso, frastagliato: all'appello mancano ancora le sfide con Napoli, Atalanta, Lazio, Inter e Roma. Insomma, coefficiente di difficoltà elevatissimo, per una squadra che, tuttavia, mai come quest'anno ha avvezzato i propri tifosi a imprese memorabili - leggasi vittoria in rimonta con la Juve. Senza considerare che, ripartire con il piede giusto, significherebbe spodestare il Milan dalla settima posizione, lustrando vecchie bramosie di un piazzamento europeo mai del tutto assopite, ma soltanto congelate.

A Peschiera non si perde tempo, e agli ordini di Ivan Juric e il suo staff, i gialloblù stanno progressivamente rimettendosi in forma campionato. Rosa copiosamente rimpolpata dai giovani della Primavera che, alla luce della ristrettezza del calendario, potrebbero fornire al tecnico di Spalato valide alternative per le turnazioni che si renderanno inesorabilmente necessarie. Assente in questi giorni soltanto Udogie, alle prese con una lieve lesione muscolare: il suo rientro è previsto tra una settimana circa.