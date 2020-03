Hellas Verona, Adjapong: "Felice di aver giocato dal 1'. Ora testa subito al Napoli"

Il difensore del Verona Claud Adjapong ha parlato così ai canali ufficiali del club scaligero al termine del ko subito oggi contro la Sampdoria: “Io titolare? Dispiace per la sconfitta, ma personalmente sono molto contento di essere tornato a giocare dal primo minuto. Mi piacerebbe dedicare questa piccola soddisfazione alla mia compagna, alla mia famiglia e in particolar modo alla mia bambina che è nata da poco. La mia prestazione? Credo positiva, ma sicuramente posso fare meglio. La partita? Abbiamo fatto una buona prestazione concedendo poco ai nostri avversari. Peccato non aver sfruttato le occasioni che la Samp ci ha concesso in ripartenza, dovevamo essere più cinici. Siamo dispiaciuti. Giocare a porte chiuse? È molto strano, ma non deve essere usato come alibi, niente ci deve distrarre dal nostro obiettivo, lo abbiamo ben chiaro. La sfida contro il Napoli? Sarà un'altra partita difficile. Già da domani analizzeremo i nostri errori per far sì che non si ripetano contro i partenopei”, riporta Hellasverona.it.