Sembra fatta per il passaggio di Musa Barrow all'Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo tutto è incanalato verso la chiusura della trattativa, con l'attaccante gambiano che si trasferirà in Veneto con la formula del prestito. Nell'ultima stagione in Serie A per l'attaccante solamente una rete in 22 presenze.