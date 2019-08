Hellas Verona, Bessa in bilico tra la permanenza e la Liga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da Sky Sport arrivano le ultime relative al futuro di Daniel Bessa, in bilico tra una permanenza al Verona e la possibilità di giocare all’estero. Gli ultimi sondaggi sono arrivati dalla Liga, ma gli scaligeri non intendono svenderlo: per il suo cartellino chiedono circa 4 milioni e mezzo di euro, altrimenti resterà. Al momento ci sono offerte concrete, nemmeno dal Torino che non aveva mai nascosto l’interesse per il centrocampista ex Inter. Il giocatore al momento si allena, pronto a mettersi a disposizione di Ivan Juric.