© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo gli episodi di discriminazione razziale nei confronti di Mario Balotelli in Hellas Verona-Brescia. La giustizia sportiva ha deciso di chiudere "per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata" il settore denominato 'poltrone est' a causa di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Società Hellas Verona "chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità". Da rilevare anche i cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso, che si sono percepiti dagli altri settori del Bentegodi.