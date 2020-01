© foto di Image Sport

Fabio Borini ha scelto l'Hellas Verona. L'attaccante del Milan si prenderà un'ultima notte per riflettere anche se la scelta ricaduta sugli scaligeri, riporta Sky, sembra definitiva. Il giocatore sembrava a un passo dal Genoa. 28 anni, Borini ha trovato pochissimo spazio al Milan in questa stagione, raccogliendo la miseria di 70 minuti spalmati in due presenze.