Hellas Verona, D'Amico: "Grandi attenzioni su Juric, ma noi proveremo a tenerlo"

vedi letture

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico s'è soffermato anche sul futuro di Ivan Juric, allenatore-rivelazione di questa stagione, appetito da diversi club: "Ci sono grandi attenzioni verso il mister, i risultati parlano per lui. Per noi mister Juric è fondamentale nel progetto, per cui ci auguriamo di tenerlo con noi e di portare avanti quanto cominciato l'anno scorso per tanto tempo. Il nostro rapporto è stato molto sincero dal primo giorno e questa è stata la nostra forza. L'allenatore avrà tante opportunità, ma sappiamo di avere buone possibilità per crescere e migliorarci nella struttura per poterci consolidare in Serie A. La sincerità è alla base dei nostri rapporti. Se ci sono i presupposti per andare avanti lo faremo".