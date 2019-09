Hellas Verona, Pazzini non è in condizione. Juric: "Non ci siamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini non sarà in campo per la sfida di domani tra Hellas Verona e Juventus. Con l'assenza di Stepinski per squalifica, mister Juric in settimana aveva pensato al suo utilizzo. Ma oggi, in conferenza stampa, ha spiegato il motivo per cui non ci sarà: "Fare giocare Pazzini era nella mia testa questa settimana, con la squalifica di Stepinski. Ma non ci siamo, pensavo che stesse meglio e che potesse dare di più, ma non è ancora pronto".

Per Pazzini, quindi, proseguirà la sua tabella di recupero personalizzata: al momento però non è dato sapersi quando sarà di nuovo in campo.

