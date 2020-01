Hellas Verona, Vitale verso l'addio: no al Livorno, vuole l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Hellas Verona lavora anche alle uscite con Luigi Vitale, classe ‘87, pronto a scendere di categoria dopo aver collezionato appena 39 minuti in Serie A in questi mesi e con la prospettiva di essere ulteriormente chiuso dall’arrivo di Dimarco dall’Inter. Il calciatore, secondo quanto riferito da Hellasnews.it, avrebbe detto no al Livorno e vorrebbe andare all’Empoli, che lo sta cercando con grande interesse. I toscani devono prima sfoltire un po' la rosa per poi procedere all’ennesimo acquisto di questo gennaio. Il Verona vorrebbe cedere il terzino a titolo definitivo, ma è più probabile che l’accordo si trovi sulla base del prestito con diritto di riscatto.