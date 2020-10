Hellas, Vieira: "Primo gol e passaggio del turno: bravi ragazzi"

"Primo gol e passaggio del turno. Bravi ragazzi". Con questo tweet il centrocampista dell'Hellas Verona, Ronaldo Vieira ha esultato per la prestazione di ieri, con gli scaligeri che hanno battuto il Venezia ai rigori qualificandosi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

First goal⚽️ and through to the next round!! Bravi ragazzi 💛💙 @hellasveronafc https://t.co/uu7m4FZvlE

