Hellas, vittoria in amichevole sul Gorica. Primi minuti per Magnani

Buona la prima per l'Hellas Verona, che nel debutto stagionale in amichevole batte il Gorica per quattro reti a tre allo stadio "Quercia" di Rovereto. Sloveni in vantaggio dopo appena diciassette secondi con Oyewusi e raggiunti a stretto giro di posta da Faraoni. Gli scaligeri mettono poi la freccia con il penalty di Di Carmine, ma in avvio di ripresa ci pensa Marinic a ripristinare nuovamente l'equilibrio. Il tris porta la firma di Mariusz Stepinski, abile ad infilare in rete dopo una respinta corta di Marjanovic, mentre il poker è tutto di Sané, che deposita in rete con il piattone dopo un rimpallo in area. L'ultimo acuto è di Smajlagic, che fissa il risultato sul quattro a tre con un destro violento e chirurgico. È stata l'occasione di vedere all'opera, tra gli altri, i nuovi acquisti Pandur e Magnani, inseriti da Juric nel corso della ripresa. Si conclude così il ritiro altoatesino dei gialloblù, che adesso faranno rientro a Verona per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato. Prossimo appuntamento sabato dodici settembre, a Villafranca, dove i veneti affronteranno la Cremonese al Campo Sportivo Comunale.

Hellas Verona-ND Gorica 4-3

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri (18' st Pandur); Dawidowicz (18' st Lovato), Gunter (1' st Magnani), Empereur (1' st Bocchetti); Faraoni (18' st Gresele), Danzi (18' st Terracciano), Veloso (18' st Turra), Dimarco (18' st Calabrese); Henderson (18' st Udogie); Di Carmine (18' st Pierobon), Stepinski (18' st Sané). A disposizione: Berardi, Florio, Bragantini. Allenatore: Ivan Juric.

ND GORICA (4-4-1-1): Likar (1' st Marjanovic); Timocek (14' st Asante), Kavcic T., Bardanca, Kavcic M. (1' st Paljk); Volaric (44' st Kacinari), Grudina (30' st Itrak), Cvijanovic (30' st Chinwendu), Oyewusi (14' st Begic); Marinic (30' st Jermol); Smajlagic. A disposizione: Baruca. Allenatore: Borivoje Lucic.

ARBITRO: Alessandro Prontera (sez. Bologna).

MARCATORI: 1' Oyewusi, 2' Faraoni, 18' Di Carmine (rig.), 49' Marinic, 55' Stepinski, 77' Sané, 83' Smajlagic.